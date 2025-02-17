Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венгер сказал, кто является главным фаворитом на победу в АПЛ
И это не Арсенал
Фото: Eurosport
Легендарный бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал гонку за титул в АПЛ, назвав команду, которая является главным фаворитом на победу в чемпионате Англии.
"Смотрите, все довольно очевидно. "Ливерпуль" проиграл лишь один из 25 матчей в АПЛ, они являются серьезным фаворитом на победу в АПЛ. "Арсеналу" придется провести идеальную серию до конца сезона, чтобы приблизиться к ним и, возможно, обогнать. Я молюсь, да, но мне нужно молиться еще лучше".
Напомним, что "Арсенал" в последний раз выигрывал титул АПЛ в сезоне 2003/04, когда команду возглавлял именно Арсена Венгер. Тогда "канониры" не проиграли ни одного из 38 матчей в чемпионате, завершив сезон непобедимыми.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На данный момент "Ливерпуль" идет первым в турнирной таблице АПЛ с 60 очками после 25 игр, а подопечные Микеля Артеты находятся на второй строчке, отставая от команды Арне Слота на 7 пунктов.
Популярное сейчас
- Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США
- Победы Динамо и Шахтера в спаррингах, очередное поражение МЮ, Яремчук сделал ассист. Главные новости за 16 февраля
- Итальянский журналист: Коло Муани посадил бы Довбика на скамейку запасных
- Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Двойных стандартов нет. Спортивный юрист объяснил, почему футболисты могут пересекать границу