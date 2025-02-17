Венгер сказал, кто является главным фаворитом на победу в АПЛ

Легендарный бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал гонку за титул в АПЛ, назвав команду, которая является главным фаворитом на победу в чемпионате Англии.

"Смотрите, все довольно очевидно. "Ливерпуль" проиграл лишь один из 25 матчей в АПЛ, они являются серьезным фаворитом на победу в АПЛ. "Арсеналу" придется провести идеальную серию до конца сезона, чтобы приблизиться к ним и, возможно, обогнать. Я молюсь, да, но мне нужно молиться еще лучше".

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Напомним, что "Арсенал" в последний раз выигрывал титул АПЛ в сезоне 2003/04, когда команду возглавлял именно Арсена Венгер. Тогда "канониры" не проиграли ни одного из 38 матчей в чемпионате, завершив сезон непобедимыми.

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На данный момент "Ливерпуль" идет первым в турнирной таблице АПЛ с 60 очками после 25 игр, а подопечные Микеля Артеты находятся на второй строчке, отставая от команды Арне Слота на 7 пунктов.