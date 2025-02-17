Слот в дебютном сезоне набрал 60 очков в 25-ти матчах АПЛ. Больше только у одного тренера

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот в дебютном сезоне набрал 60 очков в 25-ти матчах АПЛ.

Нидерландец сравнялся по этому показателю с экс-тренером "Челси" Антонио Конте. Но Слоту не хватило 5 баллов для опережения Жозе Моуриньо.

Португальский специалист в первом сезоне за "Челси" 2004/2005 набрал 64 очка.

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В своём первом сезоне Арне Слот выиграл с "Ливерпулем" 18 матчей. Поединок против "Ноттингем Фореста" закончился первым поражением "мерсисайдцев".

Ещё 6 матчей закончились вничью. Это поединки против "Эвертона", "Ноттингем Фореста", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэма", "Ньюкасла" и "Арсенала".