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Слот в дебютном сезоне набрал 60 очков в 25-ти матчах АПЛ. Больше только у одного тренера
Неплохой старт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот в дебютном сезоне набрал 60 очков в 25-ти матчах АПЛ.
Нидерландец сравнялся по этому показателю с экс-тренером "Челси" Антонио Конте. Но Слоту не хватило 5 баллов для опережения Жозе Моуриньо.
Португальский специалист в первом сезоне за "Челси" 2004/2005 набрал 64 очка.
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В своём первом сезоне Арне Слот выиграл с "Ливерпулем" 18 матчей. Поединок против "Ноттингем Фореста" закончился первым поражением "мерсисайдцев".
Ещё 6 матчей закончились вничью. Это поединки против "Эвертона", "Ноттингем Фореста", "Манчестер Юнайтед", "Фулхэма", "Ньюкасла" и "Арсенала".
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