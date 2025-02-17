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Среди них полузащитник клуба Забарного. Четыре футболиста АПЛ близки к дисквалификации

Англия

Серьёзно

Среди них полузащитник клуба Забарного. Четыре футболиста АПЛ близки к дисквалификации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Четыре футболиста Английской Премьер-Лиги близки к дисквалификации. Среди них полузащитник клуба украинского защитника Ильи Забарного.

По информации сайта Премьер-Лиги, игроки, получившие 10 жёлтых карточек в первых 32 матчах турнира, получают дисквалификацию на два матча.

По 9 желтых карточек в 25-ти турах получили полузащитники Райан Кристи ("Борнмут"), Саша Лукич ("Фулхэм"), Жоэлингтон ("Ньюкасл"), Флинн Даунс ("Саутгемптон").

Полузащитинк "Ньюкасла" Жоэлингтон выбыл из-за травмы до 16 марта.

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В этом сезоне Райан Кристи сыграл в 24-х матчах Премьер-Лиги, в которых отметился двумя голами и тремя голевыми передачами.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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