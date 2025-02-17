Ключевой защитник Ливерпуля начал переговоры с ПСЖ ключевым защитником

Ключевой центральный защитник "Ливерпуля" начал переговоры с "Пари Сен-Жермен".

Как сообщил журналист Саша Тавольери из издания Sky Sports, французский топ-клуб уже связался с представителями 25-летнего Ибраима Конате насчет его возможного трансфера летом. Поскольку переговоры мерсисайдцев с футболистом о продлении его контракта затягиваются, парижане решили установить с ним контакт.

Читайте также ПСЖ хочет подписать центрбека Ливерпуля

"Ливерпуль" не планирует делать ничего сумасшедшего, чтобы удержать своего центрального защитника. Известно, что любое их предложение будет ниже условий, которые может предоставить "Пари Сен-Жермен", ведь президент клуба Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть в команде лучших французских игроков. А возможное возвращение Ибраима Конате в родной город через восемь лет было бы идеальным вариантом для сочетания спортивных вызовов и личного комфорта.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что действующий контракт Ибраима Конате с "Ливерпулем" действует до 2026 года. На его счету в этом сезоне 27 игр во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.