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Ключевой защитник Ливерпуля начал переговоры с ПСЖ ключевым защитником

Англия

Футболист открыт к своему возвращению на родину

Ключевой защитник Ливерпуля начал переговоры с ПСЖ ключевым защитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой центральный защитник "Ливерпуля" начал переговоры с "Пари Сен-Жермен".

Как сообщил журналист Саша Тавольери из издания Sky Sports, французский топ-клуб уже связался с представителями 25-летнего Ибраима Конате насчет его возможного трансфера летом. Поскольку переговоры мерсисайдцев с футболистом о продлении его контракта затягиваются, парижане решили установить с ним контакт.

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"Ливерпуль" не планирует делать ничего сумасшедшего, чтобы удержать своего центрального защитника. Известно, что любое их предложение будет ниже условий, которые может предоставить "Пари Сен-Жермен", ведь президент клуба Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть в команде лучших французских игроков. А возможное возвращение Ибраима Конате в родной город через восемь лет было бы идеальным вариантом для сочетания спортивных вызовов и личного комфорта.

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Напомним, что действующий контракт Ибраима Конате с "Ливерпулем" действует до 2026 года. На его счету в этом сезоне 27 игр во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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