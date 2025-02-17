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Звездный нападающий, за которым следит Арсенал, получил более выгодное предложение от Челси
От такого варианта практически невозможно отказаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" сделал улучшенное предложение для нападающего, за которым следит "Арсенал".
По информации от издания El Nacional, 22-летний Нико Уильямс, выступающий за "Атлетик" из Бильбао, может оказаться в АПЛ летом этого года. Однако "канониры" теперь не считаются главным фаворитом в борьбе за его переход, потому что "синие" предлагают молодому вингеру пятилетний контракт с зарплатой в 20 миллионов в год. Главный тренер команды Энцо Мареска лично хочет видеть Уильямса-младшего в клубе, что вынуждает Тодда Боэли сделать решительное предложение.
Также отмечается, что за 22-летним чемпионом Евро-2024 года в составе сборной Испании интересуются и другие европейские топ-клубы: "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и мюнхенская "Бавария".
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Добавим, что в этом сезоне Нико Уильямс забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 31 матче за "Атлетик" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
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