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Звездный нападающий, за которым следит Арсенал, получил более выгодное предложение от Челси

Англия

От такого варианта практически невозможно отказаться

Звездный нападающий, за которым следит Арсенал, получил более выгодное предложение от Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" сделал улучшенное предложение для нападающего, за которым следит "Арсенал".

По информации от издания El Nacional, 22-летний Нико Уильямс, выступающий за "Атлетик" из Бильбао, может оказаться в АПЛ летом этого года. Однако "канониры" теперь не считаются главным фаворитом в борьбе за его переход, потому что "синие" предлагают молодому вингеру пятилетний контракт с зарплатой в 20 миллионов в год. Главный тренер команды Энцо Мареска лично хочет видеть Уильямса-младшего в клубе, что вынуждает Тодда Боэли сделать решительное предложение.

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Также отмечается, что за 22-летним чемпионом Евро-2024 года в составе сборной Испании интересуются и другие европейские топ-клубы: "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и мюнхенская "Бавария".

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Добавим, что в этом сезоне Нико Уильямс забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 31 матче за "Атлетик" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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Атлетик (Бильбао) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Нико Уильямс
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 18:30
От такого варианта практически невозможно отказаться … ваш президент тоже не может отказаться от своего варианта.)
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.02.2025 в 18:30
От такого варианта практически невозможно отказаться … ваш президент тоже не может отказаться от своего варианта.)
Ответить
0
0

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