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Эвертон проведёт тестовый матч на новом стадионе
С болельщиками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" проведёт тестовый матч на новом стадионе.
17 февраля "Эвертон U-18" сыграет с "Уиган Атлетиком U-18". Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени.
На стадион допустили 10 тысяч болельщиков. Поскольку заявок было больше, то клуб проводил лотерею и отобрал счастливчиков. Матч фанаты смогут посмотреть только на Южной трибуне
На стадионе ещё недоступны Wi-Fi и мобильная связь, поскольку не сделана инфраструктура. Также запрещена продажа алкоголя, поскольку на стадионе нет необходимой лицензии. Еда и напитки будут в ограниченном количестве.
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Напомним, что "Эвертон" проводит последний сезон на "Гудисон Парк" и переедет на новый стадион в сезоне 2025/26.
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