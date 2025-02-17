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Ливерпуль нашел замену на случай, если звездный вингер покинет клуб летом
Мерсисайдцы могут усилиться нападающим Ньюкасла
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" нашел замену звездному вингеру на тот случай, если он покинет клуб летом этого года.
Как сообщает издание Fichajes, 23-летний вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон может стать заменой для Луиса Диаса, если 28-летний колумбиец решит покинуть команду в ближайшее трансферное окно.
Главным фактором такого возможного решения считается тот факт, что Гордон воспитывался в Англии, а также имеет британский паспорт. Его стремительный прогресс под руководством Эдди Хау не остается незамеченным. Атакующие способности 23-летнего футболиста могут освежить атаку "красных" в следующем сезоне.
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В этом сезоне Энтони Гордон забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 31 матче за "Ньюкасл" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
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