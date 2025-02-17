Ливерпуль нашел замену на случай, если звездный вингер покинет клуб летом

"Ливерпуль" нашел замену звездному вингеру на тот случай, если он покинет клуб летом этого года.

Как сообщает издание Fichajes, 23-летний вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон может стать заменой для Луиса Диаса, если 28-летний колумбиец решит покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

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Главным фактором такого возможного решения считается тот факт, что Гордон воспитывался в Англии, а также имеет британский паспорт. Его стремительный прогресс под руководством Эдди Хау не остается незамеченным. Атакующие способности 23-летнего футболиста могут освежить атаку "красных" в следующем сезоне.

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В этом сезоне Энтони Гордон забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 31 матче за "Ньюкасл" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.