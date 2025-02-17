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Последний раз с такой серией вылетали из высшего дивизиона. Манчестер Юнайтед отметился очередным антирекордом
Кто виноват и что делать?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" отметился очередным антирекордом.
В сезоне 2024/25 "Манчестер Юнайтед" проиграл 12 из 25 матчей. По информации Opta, это наибольшее количество поражений в первых 25-ти матчах турнира с сезона 1973/74.
Тогда клуб впервые с 1938 года вылетел из высшего дивизиона, заняв 21-е место.
В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" одержал 8 побед и 5 ничьих. В турнирной таблице АПЛ клуб из Манчестера занимает 15-е место с 29-ю баллами. От зоны вылета отделяет 12 баллов.
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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 16 февраля уступил "Тоттенхэму" со счётом 0:1. Обзор матча смотрите на сайте.
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