Последний раз с такой серией вылетали из высшего дивизиона. Манчестер Юнайтед отметился очередным антирекордом

"Манчестер Юнайтед" отметился очередным антирекордом.

В сезоне 2024/25 "Манчестер Юнайтед" проиграл 12 из 25 матчей. По информации Opta, это наибольшее количество поражений в первых 25-ти матчах турнира с сезона 1973/74.

Тогда клуб впервые с 1938 года вылетел из высшего дивизиона, заняв 21-е место.

В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" одержал 8 побед и 5 ничьих. В турнирной таблице АПЛ клуб из Манчестера занимает 15-е место с 29-ю баллами. От зоны вылета отделяет 12 баллов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 16 февраля уступил "Тоттенхэму" со счётом 0:1. Обзор матча смотрите на сайте.