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Астон Вилла – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери продолжает борьбу за топ-4
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнее время "Вилла" показывает далеко не лучший футбол. Эта команда максимально нестабильна в рамках каждого матча, то полтайма ничего не делают, то включаются и забивают 2 гола за 10 минут. Прогнозировать их тяжело.
Сейчас к ним в гости пожалует "Ливерпуль", который продолжает свое уверенное шествие на вершине турнирной таблицы, такой экзамен выглядит слишком сложным для бирмингемцев.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 19 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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