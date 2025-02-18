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Астон Вилла – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери продолжает борьбу за топ-4

Астон Вилла – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В последнее время "Вилла" показывает далеко не лучший футбол. Эта команда максимально нестабильна в рамках каждого матча, то полтайма ничего не делают, то включаются и забивают 2 гола за 10 минут. Прогнозировать их тяжело.

Сейчас к ним в гости пожалует "Ливерпуль", который продолжает свое уверенное шествие на вершине турнирной таблицы, такой экзамен выглядит слишком сложным для бирмингемцев.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 19 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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