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Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Арне Слот пытается удержать победный ход

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В минувшие выходные "Ливерпуль" полностью провалил второй тайм матча против "Вулверхэмптона" и не нанес по воротам соперника ни одного удара. Тем не менее, удержать победный счет они смогли, хоть и пропустили один гол. Впрочем, та игра показала, что у мерсисайдцев не все идеально.

Возможно, выезд к "Вилле" в итоге еще ярче проявит проблемы этой команды, а может это будет классический машиноподобный "Ливерпуль", увидим.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 19 февраля.

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Английская Премьер-лига. 29-й тур.

19 февраля. 21:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Арне Слот смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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