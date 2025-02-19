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Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот пытается удержать победный ход
Getty Images / Global Images Ukraine
В минувшие выходные "Ливерпуль" полностью провалил второй тайм матча против "Вулверхэмптона" и не нанес по воротам соперника ни одного удара. Тем не менее, удержать победный счет они смогли, хоть и пропустили один гол. Впрочем, та игра показала, что у мерсисайдцев не все идеально.
Возможно, выезд к "Вилле" в итоге еще ярче проявит проблемы этой команды, а может это будет классический машиноподобный "Ливерпуль", увидим.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 19 февраля.
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Английская Премьер-лига. 29-й тур.
19 февраля. 21:30. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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