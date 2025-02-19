Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В минувшие выходные "Ливерпуль" полностью провалил второй тайм матча против "Вулверхэмптона" и не нанес по воротам соперника ни одного удара. Тем не менее, удержать победный счет они смогли, хоть и пропустили один гол. Впрочем, та игра показала, что у мерсисайдцев не все идеально.

Возможно, выезд к "Вилле" в итоге еще ярче проявит проблемы этой команды, а может это будет классический машиноподобный "Ливерпуль", увидим.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 19 февраля.

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Английская Премьер-лига. 29-й тур.

19 февраля. 21:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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