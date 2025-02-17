"Мне здесь комфортно". Каземиро намекнул, что хочет остаться в Манчестер Юнайтед

Бразильский полузащитник рассказал, что хотел бы провести последние годы по контракту в "Манчестер Юнайтед".

По словам бразильца, он очень благодарен "Юнайтед", и он хочет помочь клубу в тяжёлый период.

"Я должен продолжать делать то, что делаю, с большим уважением и самообразованием. Конечно, я бы хотел играть больше, конечно. Не знаю ни одного игрока, который не хотел бы играть и помогать. Кроме того, я бы хотел помочь клубу в это время. Я отношусь с уважением к своим товарищам по команде и техническому комитету. Прежде всего я уважаю "Юнайтед", клуб, которому я очень благодарен. У меня осталось полтора года по контракту, и я хотел бы провести их здесь, в Манчестере", - заметил полузащитник.

Полузащитник заметил, что его семья привыкла к жизни в Манчестере и он ещё в хорошей форме.

"Мне здесь комфортно, как и моей семье. Они адаптировались, мы говорим по-английски. Я очень благодарен болельщикам "Олд Траффорд" и клубу. Я счастлив на клубном уровне. Я молод, и у меня впереди ещё много лет. Сейчас мне 33 года, а в эту эпоху мне 28 лет. Питание, физическая подготовка — всё это продлевает карьеру футболиста, если вы заботитесь о себе", - сказал Каземиро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним , что зарплата Каземиро в "Манчестер Юнайтед" составляет 375 тысяч фунтов в неделю.