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Арсенал оштрафован за поведение игроков во время матча с Вулверхэмптоном
Штраф в размере 65 000 фунтов стерлингов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" был оштрафован Независимой регуляторной комиссией на сумму 65 000 фунтов стерлингов за нарушение дисциплинарных правил во время матча Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном".
Штраф был наложен на клуб за инцидент, произошедший на 43-й минуте матча, когда арбитр удалил с поля игрока "канониров" Майлза Льюиса-Скелли.
После этого игроки "Арсенала" проявили недовольство решением арбитра, что и стало причиной наложения штрафа.
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Источник:SkySports PL
Опубликовал: Екатерина Власова
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