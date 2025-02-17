Арсенал оштрафован за поведение игроков во время матча с Вулверхэмптоном

"Арсенал" был оштрафован Независимой регуляторной комиссией на сумму 65 000 фунтов стерлингов за нарушение дисциплинарных правил во время матча Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном".

Штраф был наложен на клуб за инцидент, произошедший на 43-й минуте матча, когда арбитр удалил с поля игрока "канониров" Майлза Льюиса-Скелли.

После этого игроки "Арсенала" проявили недовольство решением арбитра, что и стало причиной наложения штрафа.