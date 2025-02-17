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Арсенал оштрафован за поведение игроков во время матча с Вулверхэмптоном

Англия

Штраф в размере 65 000 фунтов стерлингов

Арсенал оштрафован за поведение игроков во время матча с Вулверхэмптоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" был оштрафован Независимой регуляторной комиссией на сумму 65 000 фунтов стерлингов за нарушение дисциплинарных правил во время матча Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном".

Штраф был наложен на клуб за инцидент, произошедший на 43-й минуте матча, когда арбитр удалил с поля игрока "канониров" Майлза Льюиса-Скелли.

После этого игроки "Арсенала" проявили недовольство решением арбитра, что и стало причиной наложения штрафа.

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Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Майлз Льюис-Скелли
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Источник:
SkySports PL
Опубликовал: Екатерина Власова
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