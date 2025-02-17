Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наблюдают ведущие клубы. В контракт защитника Борнмута включены отступные
Дело за клубами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В контракт защитника "Борнмута" включены отступные.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении Дина Хейсена есть пункт о выкупе в размере 50 млн фунтов стерлингов.
"Пункт активируется летом 2025 года, и эта информация на 100% подтверждена", — сообщил инсайдер.
Ранее сообщалось, что испанским защитником интересуется мадридский "Реал". Также за футболистом следят "Челси", "Арсенал" и "Бавария".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне защитник сыграл в 22-х матчах "Борнмута" во всех турнирах, в которых отметился 2 голами. Также на его счету 5 жёлтых карточек.
Дин Хейсен стал игроком "Борнмута" в июле 2024 года, перейдя из "Ювентуса" за 15,2 млн евро. Нынешний контракт с клубом действителен до 2030 года.
Популярное сейчас
- Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине
- Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
- Барселона – Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.02.2025
- Какое же дерби без драки. Футболисты Эвертона и Ливерпуля выясняли отношения после финального свистка
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Зеленский ответил, будет ли Украина участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США