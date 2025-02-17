Наблюдают ведущие клубы. В контракт защитника Борнмута включены отступные

В контракт защитника "Борнмута" включены отступные.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении Дина Хейсена есть пункт о выкупе в размере 50 млн фунтов стерлингов.

"Пункт активируется летом 2025 года, и эта информация на 100% подтверждена", — сообщил инсайдер.

Ранее сообщалось, что испанским защитником интересуется мадридский "Реал". Также за футболистом следят "Челси", "Арсенал" и "Бавария".

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В этом сезоне защитник сыграл в 22-х матчах "Борнмута" во всех турнирах, в которых отметился 2 голами. Также на его счету 5 жёлтых карточек.

Дин Хейсен стал игроком "Борнмута" в июле 2024 года, перейдя из "Ювентуса" за 15,2 млн евро. Нынешний контракт с клубом действителен до 2030 года.