Эвертон показал кадры с нового клубного стадиона. Фото и видео

"Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко, показал кадры с нового клубного стадиона.

Сегодня на стадионе проходит первый тестовый матч между молодёжной командой "Эвертона U-18" против "Уигана Атлетика U-18".

Английский клуб показал кадры прибытия фанатов

The gates to the Fan Plaza are open! ????️ pic.twitter.com/TwJLuLltrU — Everton Stadium (@EvertonStadium) February 17, 2025

Также официальный ресурс показал вид внутри стадиона

Making our way up in the South Stand! pic.twitter.com/ND63Lfb0l8 — Everton Stadium (@EvertonStadium) February 17, 2025

The view from the back of the South Stand Upper. ☁️ pic.twitter.com/KE7b54FUl6 — Everton Stadium (@EvertonStadium) February 17, 2025

На сегодняшнем матче присутствуют 10 тысяч болельщиков и открыта только Южная трибуна. Всего стадион рассчитан на 52 888 болельщиков

Напомним, что "Эвертон" переедет на новый стадион в сезоне 2025/26.