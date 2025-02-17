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Эвертон показал кадры с нового клубного стадиона. Фото и видео
Сегодня там проходит тестовый матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко, показал кадры с нового клубного стадиона.
Сегодня на стадионе проходит первый тестовый матч между молодёжной командой "Эвертона U-18" против "Уигана Атлетика U-18".
Английский клуб показал кадры прибытия фанатов
The gates to the Fan Plaza are open! ????️ pic.twitter.com/TwJLuLltrU— Everton Stadium (@EvertonStadium) February 17, 2025
Также официальный ресурс показал вид внутри стадиона
Making our way up in the South Stand! pic.twitter.com/ND63Lfb0l8— Everton Stadium (@EvertonStadium) February 17, 2025
The view from the back of the South Stand Upper. ☁️ pic.twitter.com/KE7b54FUl6— Everton Stadium (@EvertonStadium) February 17, 2025
На сегодняшнем матче присутствуют 10 тысяч болельщиков и открыта только Южная трибуна. Всего стадион рассчитан на 52 888 болельщиков
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Напомним, что "Эвертон" переедет на новый стадион в сезоне 2025/26.
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