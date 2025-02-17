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Эвертон показал кадры с нового клубного стадиона. Фото и видео

Англия

Сегодня там проходит тестовый матч

Эвертон показал кадры с нового клубного стадиона. Фото и видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон", в котором играет Виталий Миколенко, показал кадры с нового клубного стадиона.

Сегодня на стадионе проходит первый тестовый матч между молодёжной командой "Эвертона U-18" против "Уигана Атлетика U-18".

Английский клуб показал кадры прибытия фанатов

Также официальный ресурс показал вид внутри стадиона

На сегодняшнем матче присутствуют 10 тысяч болельщиков и открыта только Южная трибуна. Всего стадион рассчитан на 52 888 болельщиков

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Напомним, что "Эвертон" переедет на новый стадион в сезоне 2025/26.

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Источник:
Everton Stadium
Опубликовал: Владислав Прийменко
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