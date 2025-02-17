Два топ-клуба Европы готовы купить вингера Манчестер Сити за 120 млн евро

Фил Фоден, правый вингер "Манчестер Сити", может сменить клубную прописку.

По данным издания EL Nacional, игроком заинтересовались два топ-клуба Европы - "Бавария" и "Реал". Обе команды готовы выложить за футболиста внушительную сумму - 120 миллионов фунтов стерлингов.

Фоден в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.