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Два топ-клуба Европы готовы купить вингера Манчестер Сити за 120 млн евро

Англия
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Фоден может сменить клуб

Два топ-клуба Европы готовы купить вингера Манчестер Сити за 120 млн евро

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Фил Фоден, правый вингер "Манчестер Сити", может сменить клубную прописку.

По данным издания EL Nacional, игроком заинтересовались два топ-клуба Европы - "Бавария" и "Реал". Обе команды готовы выложить за футболиста внушительную сумму - 120 миллионов фунтов стерлингов.

Фоден в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Фил Фоден
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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