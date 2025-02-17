Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два топ-клуба Европы готовы купить вингера Манчестер Сити за 120 млн евро
Фоден может сменить клуб
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Фил Фоден, правый вингер "Манчестер Сити", может сменить клубную прописку.
По данным издания EL Nacional, игроком заинтересовались два топ-клуба Европы - "Бавария" и "Реал". Обе команды готовы выложить за футболиста внушительную сумму - 120 миллионов фунтов стерлингов.
Фоден в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
Читайте такжеСтарт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
По теме
Оцените этот материал:
Источник:El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина на данный момент получила почти 70 истребителей F-16, - Le Monde
- Бурбас: В отделе маркетинга УАФ работает человек, который играл в так называемом "чемпионате ДНР"
- Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине
- Настоящая стена. Борнмут не перестает восхищаться Забарным
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Реал Мадрид рассматривает возможность сменить чемпионат
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000