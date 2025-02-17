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Ностальгия обеспечена. АПЛ показала мяч, которым сыграют оставшуюся часть сезона

Англия

Мяч дебютирует в ближайшем поединке

Ностальгия обеспечена. АПЛ показала мяч, которым сыграют оставшуюся часть сезона

Фото - Premier League

Новина українською

Английская Премьер-Лига показала мяч, которым сыграют оставшуюся часть сезона

Nike изготовил мяч к 25-летию сотрудничества с АПЛ. Это римейк мяча, которым играли в сезоне 2004/05 и 2005/06. Он заменит зимний мяч, которым в чемпионате играют сейчас.

"В ретро-цветовом решении используется классическая полностью белая основа в сочетании с небольшими дополнениями к классическим синим кольцам", - написал Sky.

Ностальгия обеспечена. АПЛ показала мяч, которым сыграют оставшуюся часть сезона - изображение 1

Мяч будет приятным на ощупь и с более точной траекторией полёта.

"Благодаря технологии Aerowsculpt с углублениями в корпусе воздух беспрепятственно обтекает мяч, обеспечивая более точный полёт. Он изготовлен с более коротким стержнем, что обеспечивает более приятный на ощупь", - написала АПЛ.

Мяч дебютирует в поединке "Астон Вилла – Ливерпуль" в среду 19 февраля.

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Мяч Английская Премьер-лига АПЛ
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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