На новом стадионе "Эвертона" первый гол забили гости.

На 13-й минуте "Уиган" открыл счёт в тестовом матче. Голом отметился Гаррисон Римерр. Он отпраздновал гол показав шесть пальцев.

Позже выяснилось, что Римерр – фанат "Ливерпуля" и так он показал, сколько раз Красные выиграли Лигу Чемпионов.

Но на этом грусть болельщиков хозяев не закончилась. Через 4 минуты хозяева пропустили вновь.

"Эвертон" отыграл один гол во втором тайме.

