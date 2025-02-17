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Не таким представляли начало. Гости забили первый гол на новом стадионе Эвертона

Англия

В первом тайме хозяева проигрывали 0:2

Не таким представляли начало. Гости забили первый гол на новом стадионе Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На новом стадионе "Эвертона" первый гол забили гости.

На 13-й минуте "Уиган" открыл счёт в тестовом матче. Голом отметился Гаррисон Римерр. Он отпраздновал гол показав шесть пальцев.

Позже выяснилось, что Римерр – фанат "Ливерпуля" и так он показал, сколько раз Красные выиграли Лигу Чемпионов.

Не таким представляли начало. Гости забили первый гол на новом стадионе Эвертона - изображение 1

Но на этом грусть болельщиков хозяев не закончилась. Через 4 минуты хозяева пропустили вновь.

"Эвертон" отыграл один гол во втором тайме.

Напомним, что сегодня "Эвертон" проводил тестовый матч на новом "Эвертон Стэдиум", куда переедут "ириски" в сезоне 2025/26

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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