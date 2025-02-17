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Не таким представляли начало. Гости забили первый гол на новом стадионе Эвертона
В первом тайме хозяева проигрывали 0:2
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На новом стадионе "Эвертона" первый гол забили гости.
На 13-й минуте "Уиган" открыл счёт в тестовом матче. Голом отметился Гаррисон Римерр. Он отпраздновал гол показав шесть пальцев.
Позже выяснилось, что Римерр – фанат "Ливерпуля" и так он показал, сколько раз Красные выиграли Лигу Чемпионов.
Но на этом грусть болельщиков хозяев не закончилась. Через 4 минуты хозяева пропустили вновь.
"Эвертон" отыграл один гол во втором тайме.
Our young Blues’ friendly fixture comes to a close. pic.twitter.com/w1FcvUFlnt— Everton Academy (@EvertonAcademy) February 17, 2025
Напомним, что сегодня "Эвертон" проводил тестовый матч на новом "Эвертон Стэдиум", куда переедут "ириски" в сезоне 2025/26
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