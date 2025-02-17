Капитан Ливерпуля прокомментировал форму команды: Мы сделаем все, что в наших силах

Капитан "Ливерпуля" прокомментировал форму команды.

По словам Вирджила Ван Дейка, команда сделает всё, что в её силах, но нужно быть готовым к разным поворотам и неожиданностям.

"Нам просто нужно пристегнуться и наслаждаться поездкой. Будет много поворотов и неожиданностей. Если вы не готовы, вам придется нелегко в течение пары месяцев, но я чувствую, что мы как команда к этому готовы. Мы сделаем все, что в наших силах", - сказал Ван Дейк.

Также Ван Дейк заметил, что команде нужны болельщики в лучшей форме и им нужна команда тоже в лучшей форме.

"Мы все люди, и я полностью понимаю, что может возникнуть беспокойство или нервозность, но мы должны просто продолжать идти вперед. Нам нужны болельщики в лучшей форме в своей жизни, и им нужно, чтобы мы тоже были в лучшей форме в своей жизни". – дополнил Вирджил.

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" со счётом 2:1 и сейчас лидирует в турнирной таблице, опережая второй "Арсенал" на 7 баллов.