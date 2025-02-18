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Вингер Ливерпуля пропустит матч с Астон Виллой

Англия

Травма оказалась серьёзней

Вингер Ливерпуля пропустит матч с Астон Виллой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ливерпуля" пропустит матч с Астон Виллой.

По словам журналиста The Times Пола Джойса, Коди Гакпо пропустит матч против "Астон Виллы" в АПЛ из-за травмы лодыжки.

Главный тренер "Ливерпуля" подтвердил серьёзность травмы, полученной в матче против "Эвертона". По словам нидерландца, в матче ударяли всех, но Гакпо получил травму. Появление нидерландского футболиста в матче против "Астон Виллы" под вопросом.

"Обсуждается. Быстро, уже среда, так что подождем и посмотрим. Тогда это был не слабый удар", - заявил Слот.

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Напомним, что Коди Гакпо отыграл 69 минут в матче против "Эвертона" и был заменён на Дарвина Нуньеса.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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