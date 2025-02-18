Главный тренер "Арсенала" назвал дату возвращения лидеров команды.

Микель Артета надеется, что полузащитники Букайо Сака и Габрииэль Мартинелли вернутся после следующего международного перерыва. В идеале, чтобы сыграть с "Фулхэмом" 1 апреля.

Источник пишет, что шесть игр "канониры" проведут без двух игроков, но есть надежда, что они вернутся к тренировкам и усилят клуб к концу сезона.

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Габриэль Мартинелли травмировался в полуфинале Кубка Лиги с "Ньюкаслом", но он был с командой в Дубаи.

Сака травмировался в конце декабря и перенёс операцию.

Также в клубе травмированы защитник Тахекиро Томиясу и нападающие Кай Хаверц и Габриэль Жезус.