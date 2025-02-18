Юная звезда Арсенала получила одобрение от легендарного Арсена Венгера

Итан Нванери наслаждается своим прорывным сезоном в первой команде "Арсенала". Во время последнего матча против "Лестера", который завершился победой "канониров" 2:0, он отметился результативной передачей.

Легендарный бывший тренер лондонцев Арсен Венгер, который неоднократно доверял место в основе молодым игрокам, считает, что Нванери способен стать ключевым футболистом "Арсенала", как это в свое время сделал Сеск Фабрегас.

"Нванери – это создатель финальных передач, дриблер, футболист с качественным пасом. Фабрегас был очень силен ментально, и этот парень тоже выглядит таким. Когда я смотрю на него, на его зрелость, сложно поверить, что ему всего 17 лет. Признаком особого таланта является то, что они готовы проявить себя еще в молодости", - говорит Венгер.

Напомним, что в этом сезоне Нванери отыграл 790 минут за "Арсенал" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 ассист.