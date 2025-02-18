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Димитар Бербатов назвал двух игроков Ман Юнайтед, которые "потеряны" в системе Рубена Аморима
Молодые нападающие
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Димитар Бербатов предупредил свой бывший клуб, что две ключевые звезды выглядят "потерянными" и "тратят всю свою энергию", играя в нынешней тактической схеме Рубена Аморима.
В воскресенье Джошуа Зиркзе вышел в роли одной из двух "десяток" за Хойлундом, но, по мнению Бербатова, нидерландец слишком глубоко опускался, из-за чего выглядел "не в своей тарелке" и не мог использовать свои лучшие качества.
Болгарин также выразил беспокойство относительно роли Хойлунда в системе 3-4-3, отметив, что датчанин истощается, выполняя огромный объем черновой работы.
"Тебя оценивают по игре в этой системе, и ты сам видишь, что не можешь показать свой максимум - либо из-за тактики, либо из-за неподходящей позиции.
Мы видим, как Зиркзе играет не на своей позиции, бегает по всему полю, выглядит растерянным и не использует своих лучших качеств.
То же самое с Хойлундом - он тратит всю свою энергию, возвращаясь назад, чтобы закрывать свободные зоны, ведь полузащита расположена слишком далеко друг от друга.
Появляются большие разрывы, которые надо перекрывать, и когда дело доходит до атаки, сил уже не остается", - говорит Бербатов.
Добавим, что в этом сезоне Зиркзе сыграл 37 матчей за "Юнайтед" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 ассиста, тогда как на счету Хойлунда 7 голов и 1 ассист в 32 матчах.
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