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Драма с участием Плимута Максима Таловерова. Игрок забил первый гол за почти 9 лет
И сделал это против бывшей команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу в рамках 33-го тура Чемпионшипа "Блэкберн" победил "Плимут" со счетом 2:0. Один из голов забил бывший игрок "пилигримов".
Адам Форшоу покинул "Плимут" в январе после расторжения контракта и вскоре присоединился к "Блэкберну". 33-летний полузащитник встретился в субботу с бывшим клубом и забил свой первый гол за девять лет! Он не сдерживал эмоций во время празднования.
???? Adam Forshaw notched against his former club before Tyrhys Dolan secured the win!#ROVvPLY | #Rovers ????⚪️ pic.twitter.com/0Ia46LUiZY— Blackburn Rovers (@Rovers) February 15, 2025
После матча Форшоу объяснил свою реакцию и отметил, что она не была направлена против бывшей команды.
"Я не имел никаких плохих намерений относительно празднования, извиняюсь, если это выглядело иначе. Просто там сидела моя семья - за тренерскими скамейками", - пояснил Форшоу.
Добавим, что предыдущий гол Форшоу забил еще в апреле 2016 года за "Мидлсбро" в матче против "Рединга".
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