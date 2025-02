Драма с участием Плимута Максима Таловерова. Игрок забил первый гол за почти 9 лет

В субботу в рамках 33-го тура Чемпионшипа "Блэкберн" победил "Плимут" со счетом 2:0. Один из голов забил бывший игрок "пилигримов".

Адам Форшоу покинул "Плимут" в январе после расторжения контракта и вскоре присоединился к "Блэкберну". 33-летний полузащитник встретился в субботу с бывшим клубом и забил свой первый гол за девять лет! Он не сдерживал эмоций во время празднования.

???? Adam Forshaw notched against his former club before Tyrhys Dolan secured the win!#ROVvPLY | #Rovers ????⚪️ pic.twitter.com/0Ia46LUiZY