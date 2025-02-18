Драма с участием Плимута Максима Таловерова. Игрок забил первый гол за почти 9 лет

В субботу в рамках 33-го тура Чемпионшипа "Блэкберн" победил "Плимут" со счетом 2:0. Один из голов забил бывший игрок "пилигримов".

Адам Форшоу покинул "Плимут" в январе после расторжения контракта и вскоре присоединился к "Блэкберну". 33-летний полузащитник встретился в субботу с бывшим клубом и забил свой первый гол за девять лет! Он не сдерживал эмоций во время празднования.

???? Adam Forshaw notched against his former club before Tyrhys Dolan secured the win!#ROVvPLY | #Rovers ????⚪️ pic.twitter.com/0Ia46LUiZY — Blackburn Rovers (@Rovers) February 15, 2025

После матча Форшоу объяснил свою реакцию и отметил, что она не была направлена против бывшей команды.

"Я не имел никаких плохих намерений относительно празднования, извиняюсь, если это выглядело иначе. Просто там сидела моя семья - за тренерскими скамейками", - пояснил Форшоу.

Добавим, что предыдущий гол Форшоу забил еще в апреле 2016 года за "Мидлсбро" в матче против "Рединга".