Хавбек Манчестер Юнайтед оценил уровень своих выступлений за клуб в первом сезоне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро оценил уровень индивидуальных выступлений за английский клуб и назвал период, который он считает в своей карьере лучшим с этой точки зрения.

"Лично я считаю, что мой первый сезон в "Манчестер Юнайтед" был индивидуально лучшим с точки зрения выступлений и уровня игры. Сейчас я не собираюсь сравнивать это с получением трофеев, я говорю сугубо об игре. Выигранные титулы Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" было чем-то особенным, но, как футболист, я считаю, что "Олд Траффорд" видел лучшую версию Каземиро в мой первый год в этом клубе».

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Напомним, что Каземиро присоединился к "МЮ" летом 2022 года за 60 миллионов фунтов стерлингов. За это время 32-летний бразилец провел 108 матчей в футболке "красных дьяволов", забив 15 голов и отдав 9 ассистов.