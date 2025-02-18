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Рио Фердинанд назвал ошибку Микеля Артеты, которая может стоить Арсеналу титула АПЛ

Англия

Надо было раньше довериться игроку

Рио Фердинанд назвал ошибку Микеля Артеты, которая может стоить Арсеналу титула АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сейчас "канониры" имеют 15-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, однако все еще отстают от лидера турнирной таблицы "Ливерпуля" на семь очков.

Подопечные Артеты добыли очередные три балла в субботу против "Лестера", где важную роль сыграл Итан Нванери, который постоянно создавал проблемы сопернику и отдал ассист на первый гол.

Артета осторожно подводил Нванери к первой команде, но после его выступления в субботу Фердинанд считает, что молодой талант должен был получить шанс еще тогда, когда капитан команды Мартин Эдегор выбыл на два месяца из-за травмы лодыжки.

"Арсенал" мог бы быть ближе к чемпионству и сократить отставание от "Ливерпуля", если бы ваш тренер заиграл Нванери, когда Эдегор был травмирован.

То, что он делает... он возит защитников, он ломает команды. Я думаю, если бы его выпустили тогда, то у вас было бы больше очков.

Да, легко говорить задним числом, но я говорил это еще тогда. Бросайте его в игру и смотрите, что будет. Какой худший сценарий?", - сказал Фердинанд.

Напомним, что в этом сезоне Нванери отыграл 790 минут за "Арсенал" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 ассист.

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Источник:
Rio Ferdinand Presents
Опубликовал: Алексей Полищук
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