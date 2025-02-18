Рио Фердинанд назвал ошибку Микеля Артеты, которая может стоить Арсеналу титула АПЛ

Сейчас "канониры" имеют 15-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, однако все еще отстают от лидера турнирной таблицы "Ливерпуля" на семь очков.

Подопечные Артеты добыли очередные три балла в субботу против "Лестера", где важную роль сыграл Итан Нванери, который постоянно создавал проблемы сопернику и отдал ассист на первый гол.

Артета осторожно подводил Нванери к первой команде, но после его выступления в субботу Фердинанд считает, что молодой талант должен был получить шанс еще тогда, когда капитан команды Мартин Эдегор выбыл на два месяца из-за травмы лодыжки.

"Арсенал" мог бы быть ближе к чемпионству и сократить отставание от "Ливерпуля", если бы ваш тренер заиграл Нванери, когда Эдегор был травмирован. То, что он делает... он возит защитников, он ломает команды. Я думаю, если бы его выпустили тогда, то у вас было бы больше очков. Да, легко говорить задним числом, но я говорил это еще тогда. Бросайте его в игру и смотрите, что будет. Какой худший сценарий?", - сказал Фердинанд.

Напомним, что в этом сезоне Нванери отыграл 790 минут за "Арсенал" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 ассист.