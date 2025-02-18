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Вслед за ведущим вингером. Защитник Ливерпуля не сыграет из-за травмы с Астон Виллой
Кадровые потери мерсисайдцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес пропустит матч 26-го тура английской Премьер-лиги против "Астон Виллы".
Об этом сообщил главный тренер "красных" Арне Слот.
"Джо будет отсутствовать в течение нескольких недель из-за травмы задней поверхности бедра. Надеемся, он вернется к завершающей стадии сезона", - сказал нидерландец.
Ранее стало известно, что также
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Источник:Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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