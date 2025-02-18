  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вслед за ведущим вингером. Защитник Ливерпуля не сыграет из-за травмы с Астон Виллой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вслед за ведущим вингером. Защитник Ливерпуля не сыграет из-за травмы с Астон Виллой

Англия

Кадровые потери мерсисайдцев

Вслед за ведущим вингером. Защитник Ливерпуля не сыграет из-за травмы с Астон Виллой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес пропустит матч 26-го тура английской Премьер-лиги против "Астон Виллы".

Об этом сообщил главный тренер "красных" Арне Слот.

"Джо будет отсутствовать в течение нескольких недель из-за травмы задней поверхности бедра. Надеемся, он вернется к завершающей стадии сезона", - сказал нидерландец.

Ранее стало известно, что также не поможет в следующей игре "Ливерпулю" из-за травмы лодыжки Коди Гакпо.

По теме
yellow-arrow
Анчелотти поделился мыслями перед ответным матчем с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Шахтер оценивает Судакова в 65 миллионов евро - Источник
yellow-arrow
Астон Вилла – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль травмы Джозеф Гомес Коди Гакпо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости