Вслед за ведущим вингером. Защитник Ливерпуля не сыграет из-за травмы с Астон Виллой

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес пропустит матч 26-го тура английской Премьер-лиги против "Астон Виллы".

Об этом сообщил главный тренер "красных" Арне Слот.

"Джо будет отсутствовать в течение нескольких недель из-за травмы задней поверхности бедра. Надеемся, он вернется к завершающей стадии сезона", - сказал нидерландец.