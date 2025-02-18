Ряд клубов АПЛ ведут переговоры по предсезонному турниру в США

Как сообщает издание The Athletic, "Манчестер Юнайтед", "Борнмут", "Вест Хэм" и "Эвертон" ведут активные переговоры относительно участия в летнем турнире, который состоится в США в конце июля.

Это будет уже второй розыгрыш предсезонного турнира, а матчи, как ожидаются, пройдут в Атланте, Нью-Джерси и Чикаго.

Хотя состав участников еще не утвержден окончательно. АПЛ пыталась привлечь еще один топ-клуб к турниру, в частности "Ливерпуль" или "Арсенал". Однако "красные" выбрали тур по Азии, который оказался выгоднее. "Канониры", вероятно, также отправятся в Азию.

Напомним, дебютный розыгрыш Летней серии состоялся с 22 по 30 июля 2023 года. В нем приняли участие "Брентфорд", "Челси", "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Фулхэм", и "Брайтон". Победителем стал "Челси".