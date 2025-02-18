  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ряд клубов АПЛ ведут переговоры по предсезонному турниру в США
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ряд клубов АПЛ ведут переговоры по предсезонному турниру в США

Англия

Летняя серия Премьер-лиги в Америке возвращается после пропуска 2024 года из-за организационных трудностей

Ряд клубов АПЛ ведут переговоры по предсезонному турниру в США

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание The Athletic, "Манчестер Юнайтед", "Борнмут", "Вест Хэм" и "Эвертон" ведут активные переговоры относительно участия в летнем турнире, который состоится в США в конце июля.

Это будет уже второй розыгрыш предсезонного турнира, а матчи, как ожидаются, пройдут в Атланте, Нью-Джерси и Чикаго.

Хотя состав участников еще не утвержден окончательно. АПЛ пыталась привлечь еще один топ-клуб к турниру, в частности "Ливерпуль" или "Арсенал". Однако "красные" выбрали тур по Азии, который оказался выгоднее. "Канониры", вероятно, также отправятся в Азию.

Напомним, дебютный розыгрыш Летней серии состоялся с 22 по 30 июля 2023 года. В нем приняли участие "Брентфорд", "Челси", "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Фулхэм", и "Брайтон". Победителем стал "Челси".

Читайте такжеХавбек Манчестер Юнайтед оценил уровень своих выступлений за клуб в первом сезонеЧитайте такжеНаблюдают ведущие клубы. В контракт защитника Борнмута включены отступныеЧитайте такжеЭвертон показал кадры с нового клубного стадиона. Фото и видео
По теме
yellow-arrow
Слот: Рашфорд очень хороший футболист
yellow-arrow
Звезда Брайтона может покинуть клуб
yellow-arrow
Ключевой нападающий Ньюкасла может сменить футбольное гражданство
Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Юнайтед Борнмут Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости