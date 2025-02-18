Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ряд клубов АПЛ ведут переговоры по предсезонному турниру в США
Летняя серия Премьер-лиги в Америке возвращается после пропуска 2024 года из-за организационных трудностей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание The Athletic, "Манчестер Юнайтед", "Борнмут", "Вест Хэм" и "Эвертон" ведут активные переговоры относительно участия в летнем турнире, который состоится в США в конце июля.
Это будет уже второй розыгрыш предсезонного турнира, а матчи, как ожидаются, пройдут в Атланте, Нью-Джерси и Чикаго.
Хотя состав участников еще не утвержден окончательно. АПЛ пыталась привлечь еще один топ-клуб к турниру, в частности "Ливерпуль" или "Арсенал". Однако "красные" выбрали тур по Азии, который оказался выгоднее. "Канониры", вероятно, также отправятся в Азию.
Напомним, дебютный розыгрыш Летней серии состоялся с 22 по 30 июля 2023 года. В нем приняли участие "Брентфорд", "Челси", "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Фулхэм", и "Брайтон". Победителем стал "Челси".
Популярное сейчас
- Рух обратился к ЛНЗ с просьбой перенести матч. В чем причина?
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Венгер сказал, кто является главным фаворитом на победу в АПЛ
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Потери России в войне превысили 860 тысяч - Генштаб