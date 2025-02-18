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"Стараюсь быть позитивным". Родри рассказал о своем восстановлении

Англия

Комментарий обладателя "Золотого мяча"

"Стараюсь быть позитивным". Родри рассказал о своем восстановлении

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал о процессе восстановления после разрыва крестообразной связки.

"Я чувствую себя очень хорошо, психологически всё в порядке. Не чувствую нестабильности в колене. Мне нужно набрать силу в квадрицепсах и во всём остальном, это самое важное. Одно дело — то, что ты думаешь, а другое — то, что делает тело, так что нужно сделать так, чтобы они снова соединились.

В такие моменты стараюсь быть позитивным и, возможно, делать всё то, к чему ты не привык. Также я провожу время со своей семьёй и работаю над физикой, чтобы вернуться более сильным", — цитирует испанец официальный сайт "горожан".

Напомним, травму Родри получил в сентябре 2024 года, в матче против "Арсенала".

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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Александр Бураков
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