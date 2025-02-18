"Стараюсь быть позитивным". Родри рассказал о своем восстановлении

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал о процессе восстановления после разрыва крестообразной связки.

"Я чувствую себя очень хорошо, психологически всё в порядке. Не чувствую нестабильности в колене. Мне нужно набрать силу в квадрицепсах и во всём остальном, это самое важное. Одно дело — то, что ты думаешь, а другое — то, что делает тело, так что нужно сделать так, чтобы они снова соединились.

В такие моменты стараюсь быть позитивным и, возможно, делать всё то, к чему ты не привык. Также я провожу время со своей семьёй и работаю над физикой, чтобы вернуться более сильным", — цитирует испанец официальный сайт "горожан".