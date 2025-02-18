Ключевой нападающий "Ньюкасла" может сменить футбольное гражданство.

Как сообщает издание talkSPORT, сборная Нигерии рассматривает возможность приглашения в свои ряды вингера «Ньюкасла» Джейкоба Мерфи, который все еще может представлять Англию на взрослом уровне. Они попытаются убедить 29-летнего игрока принять это предложение накануне чемпионата мира 2026 года. Нападающий "сорок" еще не получал вызов в команду "Трех львов", поэтому он может согласиться на условия африканской команды.

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Добавим, что в текущем сезоне Джейкоб Мерфи забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 26 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.