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Ключевой нападающий Ньюкасла может сменить футбольное гражданство
Он до сих пор не получил вызов во взрослую национальную команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой нападающий "Ньюкасла" может сменить футбольное гражданство.
Как сообщает издание talkSPORT, сборная Нигерии рассматривает возможность приглашения в свои ряды вингера «Ньюкасла» Джейкоба Мерфи, который все еще может представлять Англию на взрослом уровне. Они попытаются убедить 29-летнего игрока принять это предложение накануне чемпионата мира 2026 года. Нападающий "сорок" еще не получал вызов в команду "Трех львов", поэтому он может согласиться на условия африканской команды.
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Добавим, что в текущем сезоне Джейкоб Мерфи забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 26 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
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