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Слот: Рашфорд очень хороший футболист
Тренер Ливерпуля прокомментировал игру Рашфорда
Getty Images/Global Images Ukraine
Арне Слот, наставник "Ливерпуля", высказался об игре левого вингера Маркуса Рашфорда в составе "Астон Виллы".
"Меня очень впечатлило то, насколько он быстр. Я буду очень удивлен, если он не продемонстрирует роста в ближайшие месяцы. Я считаю, Рашфорд очень хороший футболист", - рассказал Слот.
Напомним, что Маркус присоединился к "Астон Вилле" в начале февраля этого года из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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