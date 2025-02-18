Слот: Рашфорд очень хороший футболист

Арне Слот, наставник "Ливерпуля", высказался об игре левого вингера Маркуса Рашфорда в составе "Астон Виллы".

"Меня очень впечатлило то, насколько он быстр. Я буду очень удивлен, если он не продемонстрирует роста в ближайшие месяцы. Я считаю, Рашфорд очень хороший футболист", - рассказал Слот.

Напомним, что Маркус присоединился к "Астон Вилле" в начале февраля этого года из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.