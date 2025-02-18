Звезда Брайтона может покинуть клуб

Звездный вингер "Брайтона" может покинуть клуб.

По информации от издания TBR Football, 27-летний Каору Митома открыт к тому, чтобы покинуть команду летом этого года. Японец уже проинформировал руководство "чаек" о своем выборе.

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Напомним, что ранее им интересовался саудовский "Аль-Наср", который даже сделал серьезное предложение по его трансферу в январе. Однако Митома не планирует переезжать на Ближний Восток, ведь его целью является попадание в европейский топ-клуб, учитывая интерес к нему со стороны мюнхенской "Баварии" и "Наполи".

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В нынешнем сезоне Каору Митома забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах за "Брайтон" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.