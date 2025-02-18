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Челси летом может продать главную звезду команды
Все будет зависеть от их результатов в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" может продать главную звезду команды летом из-за особого пункта в его контракте.
Журналист Фрейзер Флетчер из издания TEAMtalk сообщает, что руководство "синих" может вынужденно продать Коула Палмера из-за нестандартного условия в его контракте, которое активируется этим летом. Известно, что 22-летний англичанин может уйти из "Челси", если команда не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Действующий контракт Коула Палмера с клубом рассчитан до конца июня 2033 года. Он присоединился к лондонцам из "Манчестер Сити" за 47 миллионов евро.
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Напомним, что в этом сезоне Коул Палмер забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 25 матчах за "Челси" в АПЛ. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.
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