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Челси летом может продать главную звезду команды

Англия

Все будет зависеть от их результатов в этом сезоне

Челси летом может продать главную звезду команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" может продать главную звезду команды летом из-за особого пункта в его контракте.

Журналист Фрейзер Флетчер из издания TEAMtalk сообщает, что руководство "синих" может вынужденно продать Коула Палмера из-за нестандартного условия в его контракте, которое активируется этим летом. Известно, что 22-летний англичанин может уйти из "Челси", если команда не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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Действующий контракт Коула Палмера с клубом рассчитан до конца июня 2033 года. Он присоединился к лондонцам из "Манчестер Сити" за 47 миллионов евро.

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Напомним, что в этом сезоне Коул Палмер забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 25 матчах за "Челси" в АПЛ. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

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Источник:
https://www.teamtalk.com/chelsea/facing-unthinkable-cole-palmer-sale-as-surprise-contract-clause-revealed
Опубликовал: Андрей Журба
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