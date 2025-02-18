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Лондонские топ-клубы заинтересованы в подписании перспективного нападающего из Бундеслиги

Англия

Игрок является альтернативным вариантом на позицию форварда

Лондонские топ-клубы заинтересованы в подписании перспективного нападающего из Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонские «Арсенал» и «Челси» серьезно заинтересованы в подписании перспективного нападающего из Бундеслиги.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, 22-летний Уго Экитике из франкфуртского "Айнтрахта" теперь является альтернативным вариантом для "канониров" и "синих", ведь "Ньюкасл" не собирается отпускать Александера Исака.

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Контракт французского нападающего с "орлами" рассчитан до конца июня 2029 года. Клуб потребует не менее 60 миллионов фунтов стерлингов за его трансфер летом. Считается, что Экитике станет следующим футболистом "Айнтрахта" после Омара Мармуша, который сможет открыться в АПЛ.

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В текущем сезоне Уго Экитике забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 32 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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