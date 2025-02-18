Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лондонские топ-клубы заинтересованы в подписании перспективного нападающего из Бундеслиги
Игрок является альтернативным вариантом на позицию форварда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонские «Арсенал» и «Челси» серьезно заинтересованы в подписании перспективного нападающего из Бундеслиги.
Согласно информации от источников издания CaughtOffside, 22-летний Уго Экитике из франкфуртского "Айнтрахта" теперь является альтернативным вариантом для "канониров" и "синих", ведь "Ньюкасл" не собирается отпускать Александера Исака.
Контракт французского нападающего с "орлами" рассчитан до конца июня 2029 года. Клуб потребует не менее 60 миллионов фунтов стерлингов за его трансфер летом. Считается, что Экитике станет следующим футболистом "Айнтрахта" после Омара Мармуша, который сможет открыться в АПЛ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Уго Экитике забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 32 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, одним из пунктов которого будут выборы
- Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Венгер сказал, кто является главным фаворитом на победу в АПЛ
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph