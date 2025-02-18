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"Не имеет значения, сколько минут он сыграл". Тренер Ливерпуля высказался об опорнике команды
Специалист рассказал об игре Ватару Эндо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арне Слот, наставник "Ливерпуля", высказался об опорном полузащитнике команды Ватару Эндо.
"Он был очень полезным в этом сезоне. Не имеет значения, сколько минут он сыграл.
Что делает его особенным, так это то, что он всегда проявляет себя на поле. В теории это намного проще, чем есть на самом деле. Быть настолько сильным психологически не всегда легко", - сказал Слот.
Эндо в текущем сезоне за "Ливерпуль" во всех турнирах сыграл 21 матч - 683 минуты.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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