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"Не имеет значения, сколько минут он сыграл". Тренер Ливерпуля высказался об опорнике команды

Англия

Специалист рассказал об игре Ватару Эндо

"Не имеет значения, сколько минут он сыграл". Тренер Ливерпуля высказался об опорнике команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арне Слот, наставник "Ливерпуля", высказался об опорном полузащитнике команды Ватару Эндо.

"Он был очень полезным в этом сезоне. Не имеет значения, сколько минут он сыграл.

Что делает его особенным, так это то, что он всегда проявляет себя на поле. В теории это намного проще, чем есть на самом деле. Быть настолько сильным психологически не всегда легко", - сказал Слот.

Эндо в текущем сезоне за "Ливерпуль" во всех турнирах сыграл 21 матч - 683 минуты.

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Ливерпуль Ватару Эндо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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