"Не имеет значения, сколько минут он сыграл". Тренер Ливерпуля высказался об опорнике команды

Арне Слот, наставник "Ливерпуля", высказался об опорном полузащитнике команды Ватару Эндо.

"Он был очень полезным в этом сезоне. Не имеет значения, сколько минут он сыграл.

Что делает его особенным, так это то, что он всегда проявляет себя на поле. В теории это намного проще, чем есть на самом деле. Быть настолько сильным психологически не всегда легко", - сказал Слот.