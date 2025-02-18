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Манчестер Юнайтед хочет подписать звездного форварда Наполи
Осимхен может сменить клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Виктор Осимхен, который сейчас выступает за турецкий "Галатасарай" на правах аренды от "Наполи", может перейти в английскую Премьер-лигу.
По данным издания Fichajes, "Манчестер Юнайтед" активно интересуется футболистом и ведет переговоры по его трансферу. Но высокая зарплата игрока может стать препятствием для проведения сделки.
В контракте Осимхена с "Наполи" прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.
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