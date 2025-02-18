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Гвардиола - об ответном матче против Реала: Будут плохие моменты, которые нам придется пережить

Англия
Обновлено

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гвардиола - об ответном матче против Реала: Будут плохие моменты, которые нам придется пережить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити", высказался об ответном матче в Лиге чемпионов против мадридского "Реала".

"Давление есть, но оно более чем желательно; вы не можете хорошо выступать без давления. Выиграем ли мы, зависит от того, как мы играем, как мы используем моменты на одном из самых больших стадионов. Плохие моменты, которые вам придется пережить, будут, и мы постараемся максимально уменьшить их количество", - сказал Пеп.

Добавим, что матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится 19 февраля в 22:00 по Киеву.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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