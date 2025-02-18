Гвардиола - об ответном матче против Реала: Будут плохие моменты, которые нам придется пережить

Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити", высказался об ответном матче в Лиге чемпионов против мадридского "Реала".

"Давление есть, но оно более чем желательно; вы не можете хорошо выступать без давления. Выиграем ли мы, зависит от того, как мы играем, как мы используем моменты на одном из самых больших стадионов. Плохие моменты, которые вам придется пережить, будут, и мы постараемся максимально уменьшить их количество", - сказал Пеп.