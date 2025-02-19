Манчестер Юнайтед сомневается в своем тренере. Есть кандидат на его замену

Руководство клуба начинает сомневаться, является ли португалец решением проблем команды, или его цикл подходит к концу. Поскольку терпение постепенно иссякает, английский клуб уже рассматривает альтернативу - Томаса Франка, наставника "Брентфорда", который может возглавить "Юнайтед", если в ближайшее время ситуация не улучшится.

Приход Аморима, изначально вызвавший большие надежды, теперь порождает сомнения в его способности оживить команду. Зимние трансферы не изменили динамику, а выступления "Юнайтед" остаются тусклыми, без четкой игровой идеи.

Хотя Аморим не является единственным виновником кризиса, решения, принятые в последние месяцы, лишь ослабили команду вместо ее укрепления. Давление на португальца растет, и его будущее зависит от немедленной реакции. Если результаты не улучшатся, Томас Франк может стать тем, кто возглавит новый проект в Манчестере.

Напомним, что после 25-го тура "красные дьяволы" занимают 15 место в турнирной таблице АПЛ с 28 очками.