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Защитник Арсенала сообщил о том, что ему сделали операцию

Англия

Травмы не оставляют игрока

Защитник Арсенала сообщил о том, что ему сделали операцию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу сообщил, что перенес операцию на колене. Вероятно, он больше не сыграет в сезоне 2024/25.

Японец не выходил на поле с октября, когда сыграл несколько минут в матче Премьер-лиги против "Саутгемптона" - это был его единственный выход в составе команды в этом сезоне.

"Извините, что с опозданием сообщаю об этом, но несколько дней назад мне сделали операцию на правом колене, и я уже начал реабилитацию, готовясь к своему возвращению!

Хочу извиниться перед фанатами и болельщиками за то, что в течение последних шести месяцев не мог лично рассказать о своей ситуации. Есть много, что сказать, но сейчас главное - это те, кто ждет меня. И ради них я вернусь на поле, чтобы отблагодарить своей игрой. Встретимся снова на стадионе!", - написал Томиясу на своей странице в Instagram.

Напомним, что 26-летний Томиясу присоединился к "Арсеналу" в 2021 году из итальянской "Болоньи". В своем дебютном сезоне он вышел в стартовом составе в 20 матчах АПЛ, однако из-за постоянных проблем с травмами он начал лишь 17 матчей в чемпионате с того времени.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алексей Полищук
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