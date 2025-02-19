  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед попрощается со своим полузащитником в конце сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед попрощается со своим полузащитником в конце сезона

Англия

У футболиста заканчивается контракт

Манчестер Юнайтед попрощается со своим полузащитником в конце сезона

Фото: manutd.com

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" попрощается со своим полузащитником в конце сезона, ведь его контракт летом подходит к своему завершению.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 33-летний Кристиан Эриксен покинет команду в конце этого сезона на правах свободного агента. Датчанин не входит в планы клуба на будущее. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

Читайте такжеОпытный хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть команду летом

Ранее сообщалось о том, что Эриксен готов изучить доступные варианты для продолжения своей карьеры, поскольку представители "МЮ" не обсуждали с ним возможность продления контракта.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Кристиан Эриксен забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 21 матче за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Защитник Арсенала сообщил о том, что ему сделали операцию
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед сомневается в своем тренере. Есть кандидат на его замену
yellow-arrow
Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости