"Манчестер Юнайтед" попрощается со своим полузащитником в конце сезона, ведь его контракт летом подходит к своему завершению.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 33-летний Кристиан Эриксен покинет команду в конце этого сезона на правах свободного агента. Датчанин не входит в планы клуба на будущее. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

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Ранее сообщалось о том, что Эриксен готов изучить доступные варианты для продолжения своей карьеры, поскольку представители "МЮ" не обсуждали с ним возможность продления контракта.

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В этом сезоне Кристиан Эриксен забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 21 матче за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.