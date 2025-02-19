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Бывший центрбек Манчестер Юнайтед раскритиковал методы работы Эрика тен Хага с командой
Игрок вспомнил, как он работал под его руководством
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Рафаэль Варан раскритиковал методы работы Эрика тен Хага с командой.
"Он никогда не объяснял мне мое отсутствие в стартовом составе "Манчестер Юнайтед", кроме того, что "это выбор в пользу команды". У нас была серьезная дискуссия. Мы сказали друг другу то, что каждый из нас хотел, а затем я не играл почти два месяца. Я сказал, что не согласен с его методами работы в клубе, что это не было хорошо для команды, потому что некоторые игроки были совсем не довольны. Это были не очень хорошие отношения между тренером и его футболистами".
"Возможно, он хотел завоевать уважение команды через страх. Он делал это с каждым важным игроком в команде. Он постоянно конфликтовал с отдельными лидерами группы. Это его способ управления", — добавил Варан.
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Напомним, что за три сезона в "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан провел 95 матчей за клуб, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.
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