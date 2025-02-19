Бывший центрбек Манчестер Юнайтед раскритиковал методы работы Эрика тен Хага с командой

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Рафаэль Варан раскритиковал методы работы Эрика тен Хага с командой.

"Он никогда не объяснял мне мое отсутствие в стартовом составе "Манчестер Юнайтед", кроме того, что "это выбор в пользу команды". У нас была серьезная дискуссия. Мы сказали друг другу то, что каждый из нас хотел, а затем я не играл почти два месяца. Я сказал, что не согласен с его методами работы в клубе, что это не было хорошо для команды, потому что некоторые игроки были совсем не довольны. Это были не очень хорошие отношения между тренером и его футболистами".