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Арсенал объявил о рекордном доходе за 2024 год
Но в целом год выдался убыточным
Фото - arsenal.com
"Арсенал" на официальном сайте выложил отчет за финансовый год, закончившийся 31 мая 2024 года.
Основные финансовые показатели выглядят так.
- Общий доход клуба - 616,6 млн фунтов (2023 - 466,7 млн фунтов)
- Доход с матчей - 131,7 млн фунтов (2023 - 102,6 млн фунтов)
- Доход с тб-прав - 262,3 млн фунтов (2023 - 191,2 млн фунтов)
- Реклама - 218,3 млн фунтов (2023 - 169,3 млн фунтов)
- Убытки до налогообложения - 17, 7 млн фунтов (2023 - 52,1 млн фунтов)
Финансовые результаты существенно улучшились благодаря возвращению в Лигу чемпионов, где клуб дошел до четвертьфинала, а также успешному выступлению в Премьер-лиге, где "Арсенал" долгое время лидировал и в конце концов занял второе место.
- Заработная плата - 327,8 млн фунтов (2023 - 234,8 млн фунтов)
- Прибыль от продажи игроков - 51,1 млн фунтов (2023 - 10,7 млн фунтов)
- Доходы от аренды игроков - 1,4 млн фунтов (2023 - 1,5 млн фунтов)
- Амортизация трансферов игроков - 255, 7 млн фунтов
- Чистые финансовые расходы - 18,4 млн фунтов (2023 - 6,2 млн фунтов)
Заработная плата значительно выросла из-за повышения зарплат в мужской и женской командах, а также расширения коммерческого и операционного штата.
Клуб продолжает соответствовать всем действующим правилам финансовой устойчивости, установленным УЕФА и Премьер-лигой.
Добавим, что после 25-го тура "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 53 очками, отставая от первого "Ливерпуля" на 7 баллов.
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