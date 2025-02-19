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Арсенал объявил о рекордном доходе за 2024 год

Англия

Но в целом год выдался убыточным

Арсенал объявил о рекордном доходе за 2024 год

Фото - arsenal.com

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"Арсенал" на официальном сайте выложил отчет за финансовый год, закончившийся 31 мая 2024 года.

Основные финансовые показатели выглядят так.

  • Общий доход клуба - 616,6 млн фунтов (2023 - 466,7 млн фунтов)
  • Доход с матчей - 131,7 млн фунтов (2023 - 102,6 млн фунтов)
  • Доход с тб-прав - 262,3 млн фунтов (2023 - 191,2 млн фунтов)
  • Реклама - 218,3 млн фунтов (2023 - 169,3 млн фунтов)
  • Убытки до налогообложения - 17, 7 млн фунтов (2023 - 52,1 млн фунтов)

Финансовые результаты существенно улучшились благодаря возвращению в Лигу чемпионов, где клуб дошел до четвертьфинала, а также успешному выступлению в Премьер-лиге, где "Арсенал" долгое время лидировал и в конце концов занял второе место.

  • Заработная плата - 327,8 млн фунтов (2023 - 234,8 млн фунтов)
  • Прибыль от продажи игроков - 51,1 млн фунтов (2023 - 10,7 млн фунтов)
  • Доходы от аренды игроков - 1,4 млн фунтов (2023 - 1,5 млн фунтов)
  • Амортизация трансферов игроков - 255, 7 млн фунтов
  • Чистые финансовые расходы - 18,4 млн фунтов (2023 - 6,2 млн фунтов)

Заработная плата значительно выросла из-за повышения зарплат в мужской и женской командах, а также расширения коммерческого и операционного штата.

Клуб продолжает соответствовать всем действующим правилам финансовой устойчивости, установленным УЕФА и Премьер-лигой.

Добавим, что после 25-го тура "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 53 очками, отставая от первого "Ливерпуля" на 7 баллов.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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