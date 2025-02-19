Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль положил глаз на хавбека Барселоны
Испанцы пока не планируют отпускать своего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Барселоны" Френки де Йонгом. Об этом пишет TEAMtalk.
По информации источника, "Барселона" пока не планирует отпускать своего игрока, ведь их план заключается в том, чтобы подписать с ним новый контракт до завершения сезона.
Френки в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
- Наставник Бенфики отреагировал на критику Трубина после матча ЛЧ
- УПЛ на MEGOGO, провал итальянцев в Лиге чемпионов и перенос матча УПЛ. Главные новости за 18 февраля
- Почему так долго? Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой Б Мудрика
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- На войне погиб 23-летний украинский футболист
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000