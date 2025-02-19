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Ливерпуль положил глаз на хавбека Барселоны

Англия

Испанцы пока не планируют отпускать своего игрока

Ливерпуль положил глаз на хавбека Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Барселоны" Френки де Йонгом. Об этом пишет TEAMtalk.

По информации источника, "Барселона" пока не планирует отпускать своего игрока, ведь их план заключается в том, чтобы подписать с ним новый контракт до завершения сезона.

Френки в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Ливерпуль Френки де Йонг
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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