Ливерпуль положил глаз на хавбека Барселоны

"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Барселоны" Френки де Йонгом. Об этом пишет TEAMtalk.

По информации источника, "Барселона" пока не планирует отпускать своего игрока, ведь их план заключается в том, чтобы подписать с ним новый контракт до завершения сезона.

Френки в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.