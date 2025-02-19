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Ливерпуль определил трех звезд Ла Лиги в качестве главных целей на лето
Известны трансферные планы мерсисайдцев
Football Espana
"Ливерпуль" определил трех звезд Ла Лиги в качестве главных трансферных целей на лето.
Согласно информации от издания Fichajes, руководство "красных" внимательно следит за несколькими футболистами из чемпионата Испании. В их список попал Такефуса Кубо из "Реал Сосьедада", а также Ойан Сансет из "Атлетика".
Отмечается, что мерсисайдцы заинтересованы в усилении своей обороны, поэтому Кристиан Москера из "Валенсии", который играет на позиции центрального защитника, может стать долгосрочной заменой для Вирджила ван Дейка в будущем.
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Напомним, что "Ливерпуль" на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ с 60 очками после 25-ти сыгранных туров в чемпионате Англии. Свой следующий матч команда Арне Слота проведет на выезде с "Астон Виллой" 19-го февраля в 21:30.
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