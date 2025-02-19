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Манчестер Сити будет соревноваться с Ливерпулем за трансфер ключевого футболиста Байера
Немецкий клуб согласится отпустить своего игрока только при определенных условиях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" будет соревноваться с "Ливерпулем" за трансфер ключевого футболиста леверкузенского "Байера" летом этого года.
По информации от издания TEAMtalk, 24-летний Жереми Фримпонг имеет джентльменское соглашение с "фармацеватами" о его возможном уходе из команды, если им поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро. Мерсисайдцы, которые могут потерять Трента Александера-Арнольда, хотят подписать футболиста сборной Нидерландов, тогда как "горожане" тоже находятся в поиске правого крайнего защитника.
Ранее сообщалось о том, что "Ливерпуль" может отказаться от трансфера талантливого игрока "Байера".
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В этом сезоне Жереми Фримпонг отметился тремя голами и 11 результативными передачами в 34 матчах за "Байер" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
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