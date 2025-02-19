Лондонский "Тоттенхэм" продолжает следить за ключевым игроком "Кристал Пэлас".

Как сообщает журналист Грэм Бэйли из издания TBR Football, представители "шпор" все еще заинтересованы в подписании 26-летнего Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас". Его возможный трансфер летом становится все ближе, поскольку в клубе готовы попрощаться с Сон Хын Мином. Англичанин может стать его долгосрочной заменой.

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Отметим, что в контракте Эберечи Эзе с клубом, который рассчитан до 2027 года, прописана сумма отступных в размере 60 миллионов фунтов стерлингов. Игрок готов сменить команду.

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В этом сезоне Эберечи Эзе забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 26 матчах за клуб во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 55 миллионов евро.