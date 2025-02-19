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Челси с Миланом могут обменяться игроками

Англия

Синих интересует Рафаэл Леао

Челси с Миланом могут обменяться игроками

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" интересуется португальским левым вингером "Милана" Рафаэлем Леао.

По информации TBR Football, "синие" готовы предложить "Милану" обмен на Жоау Феликса, который сейчас выступает за "россонери" на правах аренды.

Добавим, что Леао в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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Челси (Лондон) Милан Рафаэль Леао Жоау Феликс
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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