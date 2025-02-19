Челси с Миланом могут обменяться игроками

Лондонский "Челси" интересуется португальским левым вингером "Милана" Рафаэлем Леао.

По информации TBR Football, "синие" готовы предложить "Милану" обмен на Жоау Феликса, который сейчас выступает за "россонери" на правах аренды.

Добавим, что Леао в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.