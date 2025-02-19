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NEOS может досрочно разорвать спонсорское соглашение с Тоттенхэмом
Об этом пишет ESPN
Jon Super/Telegraph
Компания INEOS, принадлежащая совладельцу "Манчестер Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу, рассматривает возможность досрочного прекращения спонсорского соглашения с лондонским "Тоттенхэмом".
Об этом сообщает ESPN.
В 2022 году химический гигант заключил с "Тоттенхэмом" соглашение о размещении рекламы автомобиля Ineos Grenadier на стадионе клуба. Тем не менее, сейчас стороны ведут переговоры по расторжению контракта.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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