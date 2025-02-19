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NEOS может досрочно разорвать спонсорское соглашение с Тоттенхэмом

Англия

Об этом пишет ESPN

NEOS может досрочно разорвать спонсорское соглашение с Тоттенхэмом

Jon Super/Telegraph

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Компания INEOS, принадлежащая совладельцу "Манчестер Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу, рассматривает возможность досрочного прекращения спонсорского соглашения с лондонским "Тоттенхэмом".

Об этом сообщает ESPN.

В 2022 году химический гигант заключил с "Тоттенхэмом" соглашение о размещении рекламы автомобиля Ineos Grenadier на стадионе клуба. Тем не менее, сейчас стороны ведут переговоры по расторжению контракта.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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