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ТОП-клуб АПЛ этого сезона подтвердил матч сборной Англии на домашнем стадионе
Огромное достижение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ТОП-клуб АПЛ этого сезона подтвердил матч сборной Англии на домашнем стадионе.
"Ноттингем Форест" сообщил, что контрольный матч между Англией и Сенегалом пройдёт на "Сити Граунд". Поединок состоится 10 июня в 21:45 по киевскому времени
We’re delighted to announce that The City Ground will host @England’s senior men’s team in an international friendly against Senegal in June. ????????????????????????????— Nottingham Forest (@NFFC) February 19, 2025
Сборная Англии сыграет на этом стадионе впервые за 84 года. В 1941-м году на этом поле состоялся контрольный матч против сборной Уэльса.
Поединок запланирован через 3 дня после выездного поединка против сборной Андорры в квалификации к Чемпионату Мира 2026.
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Напомним, что сборная Англии сыграет против Латвии, Албании, Андорры и Сербии.
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