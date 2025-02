ТОП-клуб АПЛ этого сезона подтвердил матч сборной Англии на домашнем стадионе.

"Ноттингем Форест" сообщил, что контрольный матч между Англией и Сенегалом пройдёт на "Сити Граунд". Поединок состоится 10 июня в 21:45 по киевскому времени

We’re delighted to announce that The City Ground will host @England’s senior men’s team in an international friendly against Senegal in June. ????????????????????????????