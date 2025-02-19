ТОП-клуб АПЛ этого сезона подтвердил матч сборной Англии на домашнем стадионе.

"Ноттингем Форест" сообщил, что контрольный матч между Англией и Сенегалом пройдёт на "Сити Граунд". Поединок состоится 10 июня в 21:45 по киевскому времени

We’re delighted to announce that The City Ground will host @England’s senior men’s team in an international friendly against Senegal in June. ???????????????????????????? — Nottingham Forest (@NFFC) February 19, 2025

Сборная Англии сыграет на этом стадионе впервые за 84 года. В 1941-м году на этом поле состоялся контрольный матч против сборной Уэльса.

Поединок запланирован через 3 дня после выездного поединка против сборной Андорры в квалификации к Чемпионату Мира 2026.

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Напомним, что сборная Англии сыграет против Латвии, Албании, Андорры и Сербии.