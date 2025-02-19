  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. ТОП-клуб АПЛ этого сезона подтвердил матч сборной Англии на домашнем стадионе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТОП-клуб АПЛ этого сезона подтвердил матч сборной Англии на домашнем стадионе

Англия
Обновлено

Огромное достижение

ТОП-клуб АПЛ этого сезона подтвердил матч сборной Англии на домашнем стадионе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ТОП-клуб АПЛ этого сезона подтвердил матч сборной Англии на домашнем стадионе.

"Ноттингем Форест" сообщил, что контрольный матч между Англией и Сенегалом пройдёт на "Сити Граунд". Поединок состоится 10 июня в 21:45 по киевскому времени

Сборная Англии сыграет на этом стадионе впервые за 84 года. В 1941-м году на этом поле состоялся контрольный матч против сборной Уэльса.

Поединок запланирован через 3 дня после выездного поединка против сборной Андорры в квалификации к Чемпионату Мира 2026.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сборная Англии сыграет против Латвии, Албании, Андорры и Сербии.

По теме
yellow-arrow
NEOS может досрочно разорвать спонсорское соглашение с Тоттенхэмом
yellow-arrow
Эмери против Слота. Астон Вилла - Ливерпуль. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Челси с Миланом могут обменяться игроками
Англия Сенегал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nottingham Forest
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости