Защитник "Ливерпуля" проводит юбилейный матч в Премьер-Лиге.

Встреча с "Астон Виллой" станет для Эндрю Робертсона 300-м матчем в Английской Премьер-Лиге.

Шотландский защитник проводит за "мерсисайдцев" 243-й матч. На поединок с "бирмингенцами" Робертcон вышел в стартовом составе команды Арне Слота. Всего за "Ливерпуль" футболист забил 10 голов и сделал 55 голевых передач.

Ещё 57 матчей защитник провёл за "Халл Сити", в котором отметился голом и четырьмя голевыми передачами.

В высшем английском дивизионе Робертсон дебютировал в сезоне 2014/15.

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В этом сезоне Эндрю Робертсон играет 25-й матч в Премьер-Лиге. На его счету 3 жёлтых карточки и одна красная, полученная в поединке против "Фулхэма" 14 декабря.