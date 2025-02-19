  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Ливерпуля проводит юбилейный матч в Премьер-Лиге
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ливерпуля проводит юбилейный матч в Премьер-Лиге

Англия

Так много пройдено

Защитник Ливерпуля проводит юбилейный матч в Премьер-Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" проводит юбилейный матч в Премьер-Лиге.

Встреча с "Астон Виллой" станет для Эндрю Робертсона 300-м матчем в Английской Премьер-Лиге.

Шотландский защитник проводит за "мерсисайдцев" 243-й матч. На поединок с "бирмингенцами" Робертcон вышел в стартовом составе команды Арне Слота. Всего за "Ливерпуль" футболист забил 10 голов и сделал 55 голевых передач.

Ещё 57 матчей защитник провёл за "Халл Сити", в котором отметился голом и четырьмя голевыми передачами.

В высшем английском дивизионе Робертсон дебютировал в сезоне 2014/15.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Эндрю Робертсон играет 25-й матч в Премьер-Лиге. На его счету 3 жёлтых карточки и одна красная, полученная в поединке против "Фулхэма" 14 декабря.

По теме
yellow-arrow
Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Начинаются будни трясины. Выйдет ли Таловеров против конкурента в борьбе за выживание?
yellow-arrow
ТОП-клуб АПЛ этого сезона подтвердил матч сборной Англии на домашнем стадионе
Ливерпуль Эндрю Робертсон Халл Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Professional Footballers Association
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости