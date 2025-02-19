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Защитник Ливерпуля проводит юбилейный матч в Премьер-Лиге
Так много пройдено
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" проводит юбилейный матч в Премьер-Лиге.
Встреча с "Астон Виллой" станет для Эндрю Робертсона 300-м матчем в Английской Премьер-Лиге.
3⃣0⃣0⃣ outings in the Premier League. @andrewrobertso5 ???? pic.twitter.com/WTvEFb1Oxi— Professional Footballers' Association (@PFA) February 19, 2025
Шотландский защитник проводит за "мерсисайдцев" 243-й матч. На поединок с "бирмингенцами" Робертcон вышел в стартовом составе команды Арне Слота. Всего за "Ливерпуль" футболист забил 10 голов и сделал 55 голевых передач.
Ещё 57 матчей защитник провёл за "Халл Сити", в котором отметился голом и четырьмя голевыми передачами.
В высшем английском дивизионе Робертсон дебютировал в сезоне 2014/15.
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В этом сезоне Эндрю Робертсон играет 25-й матч в Премьер-Лиге. На его счету 3 жёлтых карточки и одна красная, полученная в поединке против "Фулхэма" 14 декабря.
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