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Бывший футболист Лутона попал в ДТП
Об этом сообщил футболист в социальных сетях
Тransfermarkt
Полузащитник "Рэксэм" Эллиот Ли попал в ДТП после победного матча его команды против "Болтона".
"Во вторник я узнал, насколько хрупкой является жизнь и как быстро она может оборваться, даже если это не твоя вина. К счастью, кто-то присматривал за мной, но результат мог быть совсем иной.
Эта неделя была очень тяжелой для меня, но я благодарен всем за заботу и любовь, которой меня окружили", - написал игрок.
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