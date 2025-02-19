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Бывший футболист Лутона попал в ДТП

Англия

Об этом сообщил футболист в социальных сетях

Бывший футболист Лутона попал в ДТП

Тransfermarkt

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Рэксэм" Эллиот Ли попал в ДТП после победного матча его команды против "Болтона".

"Во вторник я узнал, насколько хрупкой является жизнь и как быстро она может оборваться, даже если это не твоя вина. К счастью, кто-то присматривал за мной, но результат мог быть совсем иной.

Эта неделя была очень тяжелой для меня, но я благодарен всем за заботу и любовь, которой меня окружили", - написал игрок.

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