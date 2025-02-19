Бывший футболист Лутона попал в ДТП

Полузащитник "Рэксэм" Эллиот Ли попал в ДТП после победного матча его команды против "Болтона".

"Во вторник я узнал, насколько хрупкой является жизнь и как быстро она может оборваться, даже если это не твоя вина. К счастью, кто-то присматривал за мной, но результат мог быть совсем иной.

Эта неделя была очень тяжелой для меня, но я благодарен всем за заботу и любовь, которой меня окружили", - написал игрок.